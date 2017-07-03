Более 2 тыс. жителей ЮКО решили переселиться в северные регионы страны

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Из Южно-Казахстанской области в северные регионы стран изъявили желание переселиться 2019 человек, сообщила пресс-служба областного акимата.

«Южно-Казахстанская область считается одним из густонаселенных регионов страны. В связи с этим, в целях снижения уровня безработицы, в области продолжаются работы по переселению жителей в северные регионы, в которых наблюдается нехватка рабочей силы. Однако пропаганда внутренней миграционной политики среди населения проводится не на должном уровне», — сообщил в понедельник на селекторном заседании с участием акимов районов, городов и руководителей областных управлений аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Он напомнил, что одной из задач, поставленных главой государства, является урегулирование внутренних миграционных процессов, повышение сбалансированности трудовых ресурсов и равномерное расселение населения.

«В связи с этим переселение жителей из региона с большим количеством рабочей силы в регионы с недостающим количеством трудовых ресурсов является важным шагом», — сказал глава региона.

Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев, за 2014-2016 годы в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» из области переселилось 154 семей. Вместе с тем на мероприятия по развитию межрегионального трудового рынка, по его информации, приняли участие 5780 граждан, из них 2019 человек изъявили желание переселиться в северные регионы страны.

Сообщается, что переселенцам оплачиваются затраты на каждого члена семьи в размере 35 МРП, то есть Т79 тыс., и расходы на годовую аренду жилья.

Между тем, подводя итоги, глава региона подверг критике работу, проводимую в Мактааральском районе, который относится к числу густонаселенных. По его словам, на сегодняшний день по данному вопросу проводится недостаточная работа. Так, за последние 2 года из Мактааральского района в северные регионы переселилось лишь 12 семей.

Ж.Туймебаев дал ряд поручений акимам районов, городов и отраслевым управлениям организовать вместе с предпринимателями рабочую поездку в северные регионы для содействия в добровольном переселении жителей.