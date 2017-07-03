Из-за технеисправности самолета рейс Астана-Франкфурт задержан почти на сутки

Астана. 3 июля. КазТАГ – Из-за технической неисправности самолета рейс Астана-Франкфурт задержан почти на сутки, сообщил официальный представитель министерства по инвестициям и развитию РК Мурат Жуманбай.

«По информации представителей авиакомпании Lufthansa, рейс (Астана-Франкфурт – КазТАГ) был задержан по причине технической неисправности воздушного судна. Прибытие запасных частей и техников для проведения ремонтных работ ожидается рейсом в 23.00 часов 3 июля», — сообщил М.Жуманбай в понедельник.

В этой связи авиакомпанией было принято решение перенести рейс LH 649 (Астана-Франкфурт) на 02.00 часов 4 июля, уточнил он.

Всем пассажирам задержанного рейса авиакомпанией оказаны соответствующие услуги согласно требованиям действующего законодательства.

Рейс авиакомпании Lufthansa LH 649 по маршруту Астана – Франкфурт должен был вылететь по расписанию 3 июля в 05.05.