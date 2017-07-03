МИР РК отказывает в создании новых индустриальных зон, но не будет закрывать открытые ранее

Астана. 3 июля. КазТАГ – Байтас Курманов . Министерство по инвестициям и развитию РК (МИР) отказывает в создании новых индустриальных зон, но не будет закрывать ранее открытые, сообщил председатель комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбек Туякбаев.

«Мы не планируем закрывать, упразднять индустриальные зоны. Если инфраструктура уже построена, то акимат или нацкомпания-инициатор берут обязательства по заполнению, потому что при предусмотрении бюджетных средств будут определенные условия контракта. Если заявляется индустриальная зона, два-три года проходит, и через некоторое время жизнь показывает, что нет необходимости, еще и деньги не потрачены государством, то должен быть законодательный регламент, чтобы как-то упразднить на бумаге», — сказал С. Туякбаев журналистам в понедельник.

Как поясняется, концепция проекта закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» (в новой редакции) была рассмотрена на межведомственной комиссии по законопроектной работе при министерстве юстиции РК. В данной концепции, в том числе, предусмотрен механизм закрытия индустриальных зон. Вместе с тем в МИРе считают, что пока рано говорить о закрытии какой-либо индустриальной зоны.

«Мы должны предусмотреть все возможные случаи в жизни, но мы не думаем, что после прохождения стольких процедур согласования с министерствами кто-то будет собираться завтра закрывать», — сказал С. Туякбаев.

Он также отметил, что регионы предлагали в этом году открыть новые индустриальные зоны, но им было отказано.

«В этом году действительно были обращения. Некоторым индустриальным зонам мы отказали, потому что это еще не доработано, мы не убедились, что туда придут инвесторы», — сказал С. Туякбаев.

При этом он отметил, что в нескольких регионах уже почти 4-5 лет обсуждается создание индустриальных зон.