Назначен посол Казахстана в Таиланде

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Астана. 3 июля. КазТАГ – Раушан Есболатова назначена послом Казахстана в Таиланде, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Есболатова Раушан Какимсеитовна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Р.Есболатова ранее занимала должность генерального консула РК в Нью-Йорке.

Между тем ранее занимавший должность посла в Таиланде и посла в Республике Мьянма по совместительству Марат Есенбаев другим указом главы государства освобожден от этой должности.

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