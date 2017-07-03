Назначен заместитель акима Жамбылской области

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Алматы. 3 июля. КазТАГ – Заместителем акима Жамбылской области назначен Маден Мусаев, сообщила пресс-служба главы региона.

«Распоряжением акима Жамбылской области от 3 июля 2017 года заместителем акима Жамбылской области назначен Мусаев Маден Токтарбаевич», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного акимата.

М.Мусаев в разные годы работал начальником Кордайского территориального управления министерства сельского хозяйства РК, акимом Мойынкумского района, советником акима Жамбылской области, заместителем акима Илийского района Алматинской области. До нового назначения с 2015 года являлся акимом Жамбылского района Жамбылской области.

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