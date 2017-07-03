В Астане в некоторых районах на весь день отключат питьевую воду

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Астана. 3 июля. КазТАГ – В Астане во вторник в некоторых районах на весь день отключат питьевую воду, сообщается на сайте акимата столицы.

«4 июля с 10.00 до 22.00 в некоторых районах столицы ожидается отключение питьевой воды. В частности, компанией «Астана су арнасы» планируется проведение плановых работ, связанных с переврезкой трубы на водопроводе, расположенном по адресу пр. Тауелсиздик, 44», — говорится в сообщении в понедельник.

В связи с этим воду отключат потребителям в частном секторе по улице Акыртас 25, 27, 29, 33 и ул. Арганаты, 31. Также будет прекращена подача воды на нежилых объектах, расположенных на пр. Тауелсиздик, 40/9, ул. Арганаты, 24 и ул. Акыртас, 25/1, 31, 33/1.

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