Подозреваемым в ограблении банка в Алматы санкционирован арест

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Арест санкционирован двоим подозреваемым в ограблении банка в Алматы, сообщили в прокуратуре Бостандыкского района города.

«Прокуратурой района поддержано ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения, в результате чего следственный судья Бостандыкского районного суда избрал меру пресечения в виде ареста», — сказали в надзорном органе в понедельник.

Также в ведомстве отметили, что арестованы двое подозреваемых на 2 месяца со дня задержания.

Напомним, ограбление АО ДБ «Альфа банк» произошло в минувший вторник в ЖК «Арай» в Алматы. По данному факту начато досудебное расследование, в ОВД Бостандыкского района создана следственно-оперативная группа. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны бывший и действующий сотрудники этого финансового учреждения. Последний исполнял роль наводчика. Подозреваемые завладели деньгами в сумме Т65 млн 300 тыс. У задержанных изъят пневматический пистолет, электронный пропуск и похищенные деньги в полном объеме.