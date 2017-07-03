Кратковременные грозовые дожди ожидаются на западе, севере и востоке Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 3 июля. КазТАГ – Кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе, севере и востоке Казахстана 4-6 июля, сообщает РГП «Казгидомет».

«В ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтов в отдельных районах на западе, севере и востоке республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах порывистый ветер и температура около нормы», — говорится в прогнозе синоптиков, опубликованном на сайте «Казгидромет» в понедельник.

На остальной территории Казахстана сохранится жаркая погода, столбики термометров поднимутся местами до +38+43 градусов, что выше обычной на 4-8 градусов.

В Астане ближайшие трое суток переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер 9-14 м/с, днем воздух прогреется до +32 градусов.

В Алматы в ближайшие 3 дня без осадков, ветер 0-5 м/с, днем температура воздуха +37 градусов.