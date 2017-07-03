Спрос населения на доллары США вырос 03.07.2017 17:00 Экономика 172 1 В мае казахстанцы купили в обменниках на 47,2% больше валюты, чем месяцем раннее. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Спрос на нефть в Казахстане увеличится в два раза к 2050 г., прогнозирует минэнерго Спрос казахстанцев на ноты Нацбанка хочет определить регулятор Курс продажи доллара в обменниках Алматы и Астаны вырос до февральской отметки — Т320 за $1 Численность населения Казахстана достигла 18 млн – Назарбаев К 2030 году численность населения мира увеличится на миллиард человек