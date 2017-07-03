Спрос населения на доллары США вырос

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В мае казахстанцы купили в обменниках на 47,2% больше валюты, чем месяцем раннее. Инфографика

Спрос населения на доллары

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