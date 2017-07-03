Астана. 3 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . В мировой политике наступил критический рубеж, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Оставаясь верными своим главным внешнеполитическим принципам, мы в тоже время отмечаем наступление критического рубежа в мировой политике. Проявление международного терроризма, конфликты в Сирии, Украине, Йемене, Южном Судане, напряженность вокруг Корейского полуострова обнажили глубокие противоречия к подходу обеспечения глобальной безопасности», — сказал Н.Назарбаев на встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, в понедельник.