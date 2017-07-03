Астана. 3 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. В мировой политике наступил критический рубеж, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Оставаясь верными своим главным внешнеполитическим принципам, мы в тоже время отмечаем наступление критического рубежа в мировой политике. Проявление международного терроризма, конфликты в Сирии, Украине, Йемене, Южном Судане, напряженность вокруг Корейского полуострова обнажили глубокие противоречия к подходу обеспечения глобальной безопасности», — сказал Н.Назарбаев на встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, в понедельник.
«Расширяется география, масштабы проявления международного терроризма, возрастает угроза и распространение оружий массового уничтожения и средств их доставки. Убежден, что время требует от нас единства, политической воли, решительных действий для продления непредсказуемости, критически расшатавшее сегодня международный статус-кво», — добавил он.comments powered by HyperComments