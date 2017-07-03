«Зачем нужна криптовалюта?»

Сетевые СМИ о предложении Назарбаева о введении криптовалюты

16 июня на пленарном заседании X Астанинского экономического форума Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил – «Миру нужна новая экономическая модель» — В частности глава государства подчеркнул, что назрела необходимость трансформации мировой финансовой архитектуры – Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн и спекуляций, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках. Валюта должна иметь простой и транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям. С учетом цифровизации и развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты.

При этом, подчеркнул он, важно, чтобы эта новая валюта базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами. Она должна приниматься с участием потребителей со всего мира. Введение глобальной валюты, отметил Глава государства, возможно путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН. Должно быть равноправное и справедливое представительство всех стран в ее эмиссии.

«"Яндекс" прокомментировал идею Назарбаева о "криптовалюте"» — В российской компании "Яндекс.Деньги" прокомментировали предложение Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА о введении в мире единой криптовалюты — "Исторически рынок принял модель мультивалютного мира. С развитием технологий и появлением электронных денег переводы и конвертация валют стали мгновенными, поэтому пользователи не чувствуют разницы и дискомфорта при переводах или платежах как внутри страны, так и за границей. Процессы макроэкономики сейчас во многом адаптированы под расчеты в двух мировых валютах. Что касается криптовалют, считаем, что биткоин представляет собой систему взаиморасчетов, ничем не отличающуюся, например, от локальной игровой валюты. Но для повсеместного внедрения важно прозрачное правовое поле и параметры регулирования. В любом случае принудительный и тотальный переход на новую модель кажется невозможным с учетом отсутствия явной потребности у крупнейших игроков (банки, платежные системы, транснациональные компании)".

«Будет ли электронная альтернатива тенге?» — Опрошенные «Саясатом» эксперты разошлись во мнении, касательно возможности внедрения криптовалюты в Казахстане.

Шавкат САБИРОВ, президент интернет-ассоциации Казахстана: «Я не думаю, что мы к этому придем, потому что на сегодня она единственная из валют, которая используется для нелегальных или преступных целей. Тех, кто просто покупает или просто хранит её, очень немного. Биткоин используется для движения черных средств, так во всем мире.

Все сегодняшние финансовые схемы прозрачны и доступны. Но один вид недоступен – это биткоин, что и не даст её легализовать в полном объеме. В противном случае у нас на неё будут смотреть сквозь пальцы: купили и купили, это ваша ответственность. Объяснить рост курса криптовлаюты в 800% можно только тем, что выросло движение огромных средств, которые не могут проходить через официальные источники».

Константин ПАК, гендиректор Mp.kz: «Казахстан много декларирует, что собирается внедрить что-то. Но это не значит, что это будет работать. Если обратиться к общим формулировкам, то можно сказать, что криптовалюты пока как валюты работать не могут, потому что у нас технология блокчейн не очень хороша для реализации денег. Тут есть масса нюансов. Например, приватность или производительность. Криптовалюты не обеспечивают безопасность плательщика. Все транзакции проходят в общем доступе.

На мой взгляд, в скором времени будет лопаться пузырь биткоина. И как только это произойдет, сразу закончатся эти разговоры. Криптовалюта ещё не разработана настолько, чтобы их внедряли. Это только первые версии. Это лотерея, которая основана на желании людей быстро заработать. Как деньги она не может работать. Представьте себе валюту, которая меняет свой курс по 10 раз за полгода».

Марат КАИРЛЕНОВ, директор "Улагат Консалтинг Групп": «Хотим мы этого или нет, но население и бизнес голосует ногами. К примеру, уровень долларизации экономики у нас высок, и быстро изменить ситуацию не получается. С точки зрения интересов государства развитие криптовалют это прежде всего, вопрос сеньоража. Условно говоря, государство выпускает купюру номиналом в 1000 тенге, себестоимость у которой 10 тенге. Но когда появляются товары-заменители, будь то доллары или криптовалюты, то это в восторг не приводит, поскольку право государства на монопольное "производство" денег ставится под сомнение, также снижается эффективность денежно-кредитной политики и т.д. Но опять же — отгородиться от международных трендов мы не можем в любом случае. В частности, все больше сделок (во всех отраслях экономики) уходит в онлайн, где криптовалюты более конкурентоспособны. Поэтому нам надо только приспосабливаться к этой новой реальности не только с мировыми валютами отдельных стран, но и полноценными «частными деньгами».

Айдархан КУСАИНОВ, советник председателя Нацбанка: «У криптовалюты как и у другой валюты база – это доверие людей. Казахстан может создать собственную криптовалюту, это не проблема. Но насколько эта валюта будет востребована, хороша – это уже другой вопрос».

«Должен ли Казахстан перейти от тенге к криптовалюте» — Экономист Арман БАЙГАНОВ – «В мире сейчас существует множество различных криптовалют, самая известная из них — это "биткоин". Данный вид валют никем не регулируется и ничем не обеспечен, то есть стоят столько, насколько доверяют этому активу участники рынка. Это наподобие печально известной финансовой пирамиды МММ: может резко вырасти в цене, но так же быстро может и упасть.

Сама система функционирования криптовалюты должна регулироваться со стороны Национального банка и, соответственно, должна быть обеспечена золотом и экономикой Казахстана. При внедрении системы блокчейна необходимо уделить внимание обеспечению информационной безопасности».

«Зачем нужна криптовалюта?» — Понятие криптовалюты начало входить в широкий оборот еще восемь лет назад, с появлением платежной системы "Биткоин". Новые "деньги" на первых этапах использовали для расчетов энтузиасты и лица, предпочитающие не распространяться о своих тратах. С ростом популярности криптовалют внимание к ним начали проявлять и регуляторы — в каких-то странах их запретили, где-то — начали адаптировать под них законодательство. Базовую технологию криптовалют — блокчейн — активно с недавнего времени начал применять и Нацбанк Казахстана — для продажи ценных бумаг. Однако днем официального признания криптовалют в стране можно считать 16 июня 2017 года, когда Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на пленарном заседании X Астанинского экономического форума заявил о необходимости создания мировой криптовалюты.

Старший аналитик "Альпари" Роман ТКАЧУК – «Криптовалюта — это особая цифровая или же виртуальная валюта, одной единицей которой является монета (coin). Их главное отличие от национальных валют — отсутствие центрального регулирования. Для устойчивости системы используются криптографические методы, и вся информация о транзакциях находится в открытом доступе. Таким образом, устойчивость системы "зашита" в ней самой…

Создать виртуальную валюту просто, сложнее сделать так, чтобы новая валюта пользовалась популярностью. У каждой из криптовалют есть свои особенности, например, наличие "умных контрактов" (эфир), быстрое подтверждение транзакций (лайткоин), исходный код, отличный от биткоина (риппл), отсутствие предела на объем эмиссии (пиркоин) и так далее. Но к виртуальным валютам, созданным государством, неизбежно возникают вопросы, ведь один из главных принципов криптовалют — отсутствие органа центрального регулирования».

«Заслуживают ли криптовалюты доверия инвесторов» — Курс биткоина продолжает устанавливать новые рекорды. Цифровая валюта уже обгоняет по стоимости золото и стоит свыше $2900. Однако аналитики, опрошенные LS, считают, что инвестиции в этот инструмент пока слишком рискованны. Аналитики опасаются, что на рынке появился новый пузырь, который может лопнуть в любой момент.

«Валютный финт» — Министр финансов Бахыт СУЛТАНОВ поделился своим мнением о создании международной криптовалюты, о которой не так давно говорил президент страны. По его мнению, запуск новой платежной единицы хоть и трудновыполним, однако может помочь Казахстану уйти от нефтяной зависимости — Вы сами видите, как небольшие колебания нефти влияют на нацвалюты соседних стран и нашу. С учетом задач по диверсификации экономики, стабильному росту экономики, конечно же, создание таких валют может создать дополнительные условия по надежному и устойчивому росту.

«Сергей Глазьев раскритиковал криптовалюты» — Cоветник президента РФ Сергей ГЛАЗЬЕВ – «Криптовалюты являются предметом спекуляций. Я вообще не считаю, что криптовалюты могут составить серьезную конкуренцию современным деньгам. Но как своего рода сокровища и спекулятивные инструменты они уже используются, и нет сомнений, что и дальше будут использоваться… Криптовалюты — это больше спекулятивная игра, ими невозможно финансировать инвестиции».

При этом он отметил необходимость разделять понятия «криптовалюта» и «blockchain». По мнению Глазьева, широкое применение blockchain повысит прозрачность российского рынка, повысит доверие участников, облегчит работу судов, а также исключит возможность коррупционных злоупотреблений в регистрации имущественных прав — «Blockchain — это перспективная, важная и эффективная технология с точки зрения достоверности информации по заключаемым сделкам… Она имеет очень хорошие перспективы распространения в самом широком обороте товаров, услуг и инвестиций».

«Что стоит за хакерскими атаками на криптовалюты?» — Атаки на рынке криптовалют могут проводить сами биржи, считают аналитики. Специалисты полагают, что небывалый рост биткоина способен в перспективе значительно снизить интерес инвесторов к молодым компаниям, а также спровоцировать инвесторов отказаться от акций крупных компаний. При этом сам биткоин начинают затмевать другие, более интересные виды криптовалют.

«Нацбанк Казахстана анализирует целесообразность и перспективность внедрения криптовалюты» — «Национальный банк Казахстана со своей стороны проводит анализ развития рынка криптовалют и отношения мирового сообщества к данному виду валют, в том числе зарубежных центральных банков, прорабатывает сценарии действий по отношению к криптовалютам, включая целесообразность и перспективность разработки цифровой валюты», — говорится в ответе на запрос КазТАГ, полученном в субботу, 1 июля.

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