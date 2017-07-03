Сотрудничество в политике, экономике и культуре обсудят на первом международном конгрессе женщин ШОС и БРИКС в Новосибирске

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Первый международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС открывается в понедельник Новосибирске, сообщает ТАСС.

«Темой форума станет «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре». Ожидается, что в конгрессе примут участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР», — говорится в сообщении.

Как отметила глава совета федерации Валентиной Матвиенко, в настоящее время БРИКС и ШОС играют ключевую роль в формировании многополярного мироустройства, нацелены на укрепление доверия в мировой политике, поиск взаимоприемлемых решений в интересах устойчивого развития и благополучия граждан.

«Развитие «женской» линии сотрудничества может сыграть существенную роль в повышении эффективности работы этих объединений, будет способствовать решению актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем, снижению международной напряженности, упрочению дружеских и добрососедских связей между странами», — уверена В.Матвиенко.

Также на полях конгресса 4 июля состоится диалог «Женщины и экономика», который объединит представителей деловых кругов и государственной власти. Эта площадка предоставит женщинам-предпринимателям возможность для международного обмена опытом и установления деловых контактов, отмечает ТАСС.

В.Матвиенко полагает, что проведение конгресса даст возможность подняться на новую ступень международного женского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, а также станет важным этапом в подготовке второго Евразийского женского форума, который должен пройти в 2018 года.

Предполагается, что в рамках конгресса получат дальнейшее международное развитие темы, рассмотренные на Евразийском женском форуме, прошедшем под председательством В.Матвиенко в 2015 году в Санкт-Петербурге. Это, в частности, поддержка деловой активности женщин, женского предпринимательства, повышение роли женщин в сфере современных технологий, гуманитарного сотрудничества и достижение глобальных целей устойчивого развития.

Как напоминает ТАСС, на первом Евразийском женском форуме, в котором приняли участие свыше 700 делегатов из 85 стран – парламентарии, представители исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций – обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.