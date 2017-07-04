11 зависимых организаций «дочек» «КазАгро» не смогли продать в Казахстане в ходе первых двух торгов в рамках приватизации

Астана. 4 июля. КазТАГ – Первые и вторые торги по реализации 11 зависимых организаций дочерних компаний АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в рамках кампании по приватизации признаны несостоявшимися, сообщил председатель правления холдинга Нурлыбек Малелов.

«По аффилированным компаниям на текущую дату четыре компании проданы. По ТОО «KazMeat» проведены трехэтапные торги, которые признаны несостоявшимися, в связи с чем совет директоров принял решение приступить к ликвидации компании. Процесс ликвидации ТОО «KazMeat» планируется завершить во втором квартале 2018 года в соответствии с установленным законодательством сроками», — сказал Н. Малелов на заседании правительства во вторник.

По дочерней организации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций – также были проведены трехэтапные торги, отметил он.

«В настоящее время фондом (финансовой поддержки сельского хозяйства – КазТАГ) проводится работа по уменьшению уставного капитала ТОО на размер своего участия с последующим полным выходом из состава данной организации. Таким образом, из 17-ти аффилированных компаний продолжаются мероприятия по передаче в конкурентную среду 11 компаний. По всем компаниям проведены первые и вторые торги, которые признаны несостоявшимися, третьи торги назначены на 24 и на 25 июля, по результатам которых непроданные активы будут ликвидированы», — рассказал глава холдинга.

«Меры по передачи в конкурентную среду всех аффилированных компаний будут завершены в 2017 году», — подчеркнул Н. Малелов.