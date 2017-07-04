9 представителей сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану – МИД РК

Астана. 4 июля. КазТАГ – Оксана Скибан/Динара Жаркеева . 9 представителей сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В этот раз, насколько мне докладывали, уже прибыли 9 представителей сирийской вооруженной оппозиции, которые на данный момент уже находятся здесь, в столице», — сказал К.Абдрахманов в кулуарах правительства корреспонденту КазТАГ во вторник.

В свою очередь руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что «все стороны, участвующие в переговорном процессе, прибыли в Астану».

«Сегодня уже начались двусторонние встречи между делегациями. Завтра продолжатся переговоры, как в двустороннем формате, так и планируется пленарное заседание, то есть с участием всех сторон. По итогам будут даны пресс-конференции», — сказал А.Жайнаков.

Между тем глава МИД РК отметил, что переговоры в рамках Астанинского процесса, прежде всего, идут между странами-гарантами – Россией, Турцией и Ираномн.

«Прежде всего, речь идет о том, как реализовать тот меморандум о создании четырех зон деэскалации, который был подписан странами-гарантами во время предыдущей майской встречи. Безусловно, в плане реализации этого меморандума ключевое значение имеют такие вопросы, как определение самих границ этих зон, а также определение это прежде всего, конечно же, касается стран-гарантов, определение и обсуждение между ними вопроса о контроле над функционированием этих зон деэскалации», — напомнил министр.

Кроме того, он сообщил, что согласно данным, которые регулярно распространяет российский центр по контролю за режимом прекращения боевых действий и примирению сторон на территории Сирийской Арабской Республики, около 65 вооруженных оппозиционных групп в Сирии присоединились к режиму перемирия.

«Поэтому здесь, на Астанинской площадке, представлены эти группировки», — добавил К.Абдрахманов.

Он также сообщил, что окончательные решения будут выработаны завтра.

«Завтра, 5 июля, планируется продолжение переговоров, на которых будут выработаны окончательные решения по тем вопросам, которые стоят в повестке дня», — сказал глава МИД РК.

Как заключил А.Жайнаков, «все прибывшие (на переговоры – КазТАГ) рассчитывают на конструктивный диалог и эффективный процесс переговоров с расчетом на результат».