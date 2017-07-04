Акции 17 крупнейших компаний фонда «Самрук-Казына» выставят на реализацию в Казахстане в 2019-2020 гг., в том числе 8 – на IPO и SPO

Астана. 4 июля. КазТАГ – В Казахстане на 2019-2020 годы запланирована реализация акций 17 крупнейших компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе 8 топовых компаний в рамках IPO и SPO, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.
«В 2019-2020 годах запланирована реализация 17 крупнейших компаний фонда «Самрук-Казына», в том числе 13 относятся к топ, из них 8 топовых (компаний – КазТАГ) будут реализованы в рамках IPO (initial public offering, первое публичное размещение акций компании – КазТАГ) и SPO (secondary public offering, публичное размещение акций компании, принадлежащих уже существующим акционерам – КазТАГ)», — сказал Б. Султанов на заседании правительства РК во вторник.
Согласно представленной информации, к числу топовых компаний фонда, акции которых будут реализованы на IPO, отнесены: АО «Эйр Астана», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО «Национальная компания «ТауКен Самрук». Акции АО «Казахтелеком» будут выставлены на SPO.
В число компаний, акции которых будут реализованы в 2019-2020 годах, включены: АО «Qazaq air», ТОО «РТИ-АНПЗ», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО «Казтемiртранс», АО «Алматинские электрические станции», TH KazMunaiGas N.V., частное учреждение «Корпоративный университет «Самрук-Казына», ООО «КТ-АйИкс» (бывшее ООО «Сигнум»), ТОО «Нурсат+».comments powered by HyperComments