Еще на месяц продлили арест экс-главе комитета геологии и недропользования РК Нурабаеву

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Еще на месяц продлили арест экс-главе комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Базарбаю Нурабаеву, сообщили в пресс-службе столичного суда.

«Нурабаев Базарбай Канаевич – постановление о продлении ареста до 6 августа», — сказали в пресс-службе во вторник.

Как сообщалось ранее, Б.Нурабаев был задержан 6 марта с поличным при получении очередной части взятки в размере $20 тыс. от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недропользования.

Также в качестве взятки Б.Нурабаев и его подставное лицо одноклассник М.Абдрашов получили автомашину марки Audi Q7 и 3-комнатную квартиру в Шымкенте стоимостью по $25 тыс. каждая, которые переоформлены на сына последнего.

Установлено, что он также получил $20 тыс. от представителя ТОО «SK Petroleum», а также товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождениях в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

Общая сумма полученных Б.Нурабаевым взяток составила более $100 тыс.