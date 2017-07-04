Астана. 4 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт празднованию 19-летия Астаны, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые астанчане, этим (поднятием государственного флага – КазТАГ) мы открываем все мероприятия, касающиеся 19-летия нашей столицы – самый любимый, самый светлый наш праздник. Мы счастливое поколение, которое не видело, как наши предки, ни Первой, ни Второй мировой войны, ни репрессий, ни голода. Мы, наверное, иногда думаем, что всегда так было. Так не было. Наше счастливое поколение живет под мирным небом благодаря победе наших отцов, которые подарили нам это», — сказал Н.Назарбаев во вторник на торжественной церемонии поднятия государственного флага и запуска праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы.

По словам президента, Казахстану необходимо сохранить этот мир, а сплоченность казахстанского народа гарантирует стране развитие и уважение на мировой арене.

«Наша задача – сохранить этот мир, наше единство и побеждать, только побеждать, только вперед! Побеждать в конкурентной борьбе – это поможет осуществлению наших программ, которые я подписал и объявил нашему народу. Мы над этим работаем. Сплоченность народа позволит нам дальше приобретать уважение всего мирового сообщества, двигать Казахстан вперед, сделать более счастливыми наши народы», — отметил глава государства.