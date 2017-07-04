До 26 июля продлен арест экс-главе КНБ Дутбаеву

Алматы. 4 июля. КазТАГ – До 26 июля продлен арест экс-главе КНБ РК Нартаю Дутбаеву, сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

«Районный суд №2 Есильского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемым Н.Дутбаеву, Н.Хасенову, Е.Нуртаеву до 26 июля 2017 года», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 (разглашение государственных секретов) и ст.362 ч.3 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК, комитетом национальной безопасности Казахстана были задержаны Дутбаев Нартай, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Н.Дутбаев был главой КНБ в период с 2001 по 2006 гг.

Ранее Н.Дутбаеву, Н.Хасенову, Е.Нуртаеву арест был продлен до 26 мая.