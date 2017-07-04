Назначен новый заместитель акима СКО

Петропавловск. 4 июля. КазТАГ – Назначен новый заместитель акима Северо-Казахстанской области (СКО), сообщили в пресс-службе главы региона.

«Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента РК заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам индустриально-инновационного развития, привлечения инвестиций, предпринимательства и туризма назначен Даурен Жандарбекулы Жандарбек», — сказали в пресс-службе во вторник.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов представил своего нового заместителя активу региона. При этом он поручил новому заместителю активизировать работу по привлечению и увеличению частных инвестиций в регион.

«У нас есть большие инвестиционные возможности. Особое внимание необходимо уделить взаимодействию с Российской Федерацией, с Китаем. Также нужно усилить работу по возобновлению деятельности простаивающих предприятий, взять на «ручной режим» работы основные отрасли промышленности. В том числе – сельскохозяйственное машиностроение. В каждом районе должны быть индустриально-инновационные проекты», — подчеркнул К.Аксакалов.

До нового назначения Д.Жандарбек с 2016 года занимал должность директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.