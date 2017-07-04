До $7 млрд ожидается доход от продажи объектов госсобственности в Казахстане

Астана. 4 июля. КазТАГ – В Казахстане ожидаемый доход от продажи объектов государственной собственности и активов, входящих в состав национальных холдингов, в рамках кампании по приватизации составляет от $4 млрд до $7 млрд, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Инвесторы основной интерес выражают к 47 крупным активам фонда «Самрук-Казына», 7 из которых будут реализованы через IPO/SPO. В зависимости от принятых решений по стратегии IPO крупных компаний фонда, размер ожидаемых поступлений от IPO может составить от $3,5 млрд до $5,5 млрд», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства РК во вторник.

По его словам, ожидаемый доход от приватизации госсобственности и продажи активов, входящих в состав национальных управляющих холдингов, составляет от $4 млрд до $7 млрд, размер поступлений зависит от результатов торгов.

По информации министра, в настоящее время, согласно комплексному плану приватизации до 2020 года, к реализации осталось 589 организаций, из которых в 2017 году запланирована продажа 488 организаций, в 2018 году – 101.

«На регулярной основе вопросы продажи крупных компании рассматриваются на заседаниях госкомиссии. На сегодня приняты решения по способу реализации 32 активов из топ-68, в том числе 8 компаний республиканской собственности и 24 компаний фонда, а также по 140 активам фонда и его группы из 168, подлежащих передаче в конкурентную среду», — отметил Т. Сулейменов.

В целом же, с июня 2014 года по 23 июня 2017 года был реализован 451 объект на общую сумму Т125,5 млрд, отметил он.

«В соответствии с поручением главы государства, в 2018 году будет завершена продажа объектов по комплексному плану приватизации, за исключением 17 крупнейших компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», реализация которых требует тщательной и детальной подготовки и планируется в 2019-2020 годах», — сказал министр нацэкономики РК.