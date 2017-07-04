«Человек культурный» в Казахстане живет в мечтах

Общество 48 0
Социолог Гульмира Илеуова о том, что идеальная и реальная шкалы ценностей населения слабо пересекаются

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