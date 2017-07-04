«Человек культурный» в Казахстане живет в мечтах 04.07.2017 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 48 0 Социолог Гульмира Илеуова о том, что идеальная и реальная шкалы ценностей населения слабо пересекаются comments powered by HyperComments Похожие материалы: Неравенство в Казахстане увеличивается — доходы самых богатых граждан в 6 раз больше заработка бедных В Казахстане амнистия применена к 26 тыс. осужденных, освобождены 1200 человек – Назарбаев В Казахстане стартовало ЕНТ. На контроль за выпускниками брошены все допустимые виды техники Более 3,5 тыс. человек в Казахстане нуждаются в трансплантации органов — минздрав «Депутатам стоит принимать не только законы, но и лекарства?». «Акорда готовит новое назначение для Аскара Жумагалиева?». «Чем грозит Казахстану отправка военных в Сирию». «В Казахстане недоедает более 480 тысяч человек»