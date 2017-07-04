К 8 годам лишения свободы приговорен участник драки, в которой погиб студент алматинского вуза

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Алматы. 4 июля. КазТАГ – К 8 годам лишения свободы приговорен участник драки Тойчибек Асамов, в которой погиб студент Казахского национального аграрного университета Алматы Дидар Болысбек, передает корреспондент агентства.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества», — огласил приговор судья во вторник.

Как уже сообщалось, в Алматы 12 апреля в общежитии КазНАУ в час ночи между студентами первого и второго курсов произошла драка, в результате которой скончался 18-летний студент первого курса. По факту его гибели были задержаны двое второкурсников.

Уголовное дело было возбуждено сразу по двум статьям Уголовного кодекса – ст.106 ч.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ст. 194 (вымогательство).

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