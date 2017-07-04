Назарбаев рассказал в интервью российскому телеканалу о миротворческой миссии Казахстана

Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы глава государства ответил на вопросы об истории строительства Астаны и рассказал о ходе развития зеленой зоны вокруг столицы Казахстана. Также Нурсултан Назарбаев изложил корреспонденту российского телеканала цели миротворческой миссии страны, а также сообщил о результатах деятельности Казахстана по урегулированию конфликтов в мире», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Кроме того, президент Казахстана рассказал о процессе модернизации экономики страны и итогах реализации программы индустриально- инфраструктурного развития.