В нескольких районах Астаны 5 июля снова отключат электроэнергию

Астана. 4 июля. КазТАГ – 5 июля в Астане ожидается отключение электроэнергии, следует из сообщения пресс-службы столичного акимата.

«В связи с проведением ремонтных работ 5 июля в некоторых районах Астаны ожидаются плановые отключения на электрических сетях 10/0,4 кВ», — говорится в сообщении во вторник.

Так, 5 июля с 09.00 до 13.00 электроэнергии не будет по ул. Толстого, пер. Култобе, с 09.00 до 18.00 – в п. Ильинка и с 10.00 до 17.00 – в п. Коктал по улицам: Енлик Кебек и Алмалык.