Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам дорожного движения

Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам дорожного движения, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Как сообщалось, правки внесены в целях приведения в соответствие с п. 2 ст. 3 Налогового кодекса, согласно которому вносимые в указанный кодекс изменения и дополнения могут быть введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия. Также предусмотрено введение в действие поправок в части увеличения ставки госпошлины за выдачу госрегистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо буквенных значений с 1 января 2018 года.

Кроме того, пассажирам теперь можно покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции, а полицейские будут обязаны после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные используемых технических средств.