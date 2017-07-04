Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в соглашение о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую госграницу, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Как сообщалось, протоколом предусматривается перенос железнодорожного пункта РК со станции «Бейнеу» на станцию «Оазис», а также определение статуса автомобильных пунктов пропусков «Капланбек», «Казыгурт» и «Атамекен» как международных (многосторонних) и круглосуточных.

Кроме того, протоколом предусматривается открытие двусторонних (межгосударственных) пунктов пропуска «Целинный» и «Сырдарья», которые будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта, поясняется комитетом.