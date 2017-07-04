Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам совершенствования правоохранительной системы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», направленный на усиление правовой защиты сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, гуманизацию уголовного законодательства, снижение санкций за правонарушения в предпринимательской среде и декриминализацию экономических составов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Напомним, данный закон предусматривает внесение в ряд законодательных актов поправок, направленных на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов. Изменения и дополнения вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

В частности, усиливаются гарантии для сил правопорядка при поддержании ими общественной безопасности, ужесточается наказание за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне ЧС и антитеррористической операции, установлена ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных госорганов и военнослужащего.

В УПК расширены права следователя на обжалование решений прокурора. Так, действия и решения следователя и дознавателя могут быть обжалованы начальниками следственного отдела и органа дознания. Кроме того, законодательно закрепляются случаи, порядок и пределы, при которых прокурор вправе принимать уголовное дело в свое производство и осуществлять досудебное расследование, права генерального прокурора РК по собственной инициативе поручать производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной УПК подследствености. Также расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей.

Органам национальной безопасности предоставляется право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных госорганов, антикоррупционной службы и военнослужащих, упрощается процедура расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства.