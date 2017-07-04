«Сенаторы-новобранцы: сплошь «темные лошадки»…». «Альтернатива тюрьме». «Как Казахстан пытается наладить связь с космосом». «Увольнения в госкорпорации «Правительство для граждан»

Сетевой Казахстан. 4 июля 2017г.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017 – главные события июня. Ч.2» — Евразийский медиафорум как глобальный тренд. Очередной медийный выход Дариги Нурсултановны на этот раз был выстроен в строгом соответствии с канонами международных мероприятий, связанных с тенденциями развития современных СМИ. Больше английского, больше западных спикеров, больше глобального на замену постсоветскому… Потенциальное (или нет?) участие казахстанского военного контингента в сирийской операции стало одной из самых обсуждаемых тем месяца.

AZATTYQ . ORG . «Премьера миротворца» — Президент НАЗАРБАЕВ предложил помощь в урегулировании конфронтации между Россией и Украиной. В этот же день ожидается показ телефильма «Миссия миротворца». Некоторые эксперты в комментариях Азаттыку по-разному оценивают роль Назарбаева как миротворца.

«Киберспорт или жизнь» — В Казахстане постепенно появляются свои игроки в киберспортивных дисциплинах. Однако сами они говорят, что судьба их незавидна: отсутствие инфраструктуры и спонсорских вливаний превращает новый мировой спорт в обычное хобби.

CAMONITOR . COM . «Сенаторы-новобранцы: сплошь «темные лошадки»…» — Недавно прошедшие выборы в сенат смахивают на заговор заместителей акимов. Как бы это ни было смешно, но, похоже, в верхнюю палату парламента пропускали преимущественно через одну и ту же тантамареску — уж больно похожими друг на друга оказались новые сенаторы. Многие новобранцы – заместители глав регионов, недавно отметившие приход второй молодости. Более того, при изучении их биографий складывается ощущение, что на своих постах они работали подпольно. Уж очень слабо большинство сенаторов нынешнего призыва представлено на информационном поле.

KAPITAL . KZ . «О каких банках чаще всего пишут казахстанские СМИ» — Агентство «Медиа-Систем» по заказу центра деловой информации Кapital.kz провело исследование по информационному присутствию банков второго уровня Казахстана в медийном пространстве. Возглавляет рейтинг упоминаемости Народный Банк — 763 упоминания. На втором месте рейтинга — Казкоммерцбанк — 433 упоминания. Третье место принадлежит Жилстройсбербанку — 342 упоминания.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Успешное IPO Банка Астаны: есть сомнения?» — Банк Астаны публично разместил простые акции (IPO) для населения. Ведомство банкира Искендера МАЙЛИБАЕВА планировало взять в долг у населения 2,5 миллиарда тенге, но из-за повышенного спроса объем предложения был увеличен до 6,5 миллиарда, в то время как заявок вообще было подано на 7,5 миллиарда тенге.

FORBES . KZ . «Как Казахстан пытается наладить связь с космосом» — Не так уж редко доводится слышать мнение, что развитие собственной космической отрасли для Казахстана – скорее вопрос политического престижа, нежели экономическая необходимость. Некоторые и вовсе считают это напрасной тратой денег и прожектерством.

TIME . KZ . «Патриот доигрался?» — Вчера прокуратура Алматы шокировала общественность сенсационной новостью: по факту убийства бывшего сотрудника таможни Медета ЖАМАШЕВА задержан Талгат МАХАТОВ — тот самый, что известен в определенных кругах как Агент Саныч (он же Бетон). Так вот, главным свидетелем обвинения на “хоргосском процессе” выступал Талгат Махатов. На заседаниях суда, репортажи с которых регулярно публиковались в газете “Время”, он буквально соловьем заливался, повествуя о своей “патриотической миссии”.

«Сгодится нам такая наука!» — Мнение о том, что в Казахстане нет ученых, они все на барахолках, давно в прошлом. Отечественная наука хоть и медленно, но все же развивается. Этому во многом способствовал проект при участии Всемирного банка (ВБ) по коммерциализации научных разработок. Их отбор проводили семь специалистов (пять иностранных и два отечественных) в составе Международного совета по науке и коммерциализации (МСНК). О том, над чем сейчас работает МСНК, мы поговорили с его председателем Эриком АЗУЛАЕМ, имеющим многолетний опыт экспертной работы в Венгрии, Мексике, Индии, Южной Корее, Израиле и Португалии.

«Это – диагноз» — Почему многодетному отцу из Алматинской области стыдно за наших медиков. Герой наших публикаций Кайрат ИСКАКОВ на днях вернулся из Санкт-Петербурга, где его восьмимесячной дочери Аяне российские врачи прооперировали глаз и твердо пообещали: они вернут девочке потерянное зрение.

EXCLUSIVE . KZ . «Альтернатива тюрьме» — Что будет с нами, когда 40 000 заключенных, согласно новому закону о пробации, выйдут из тюрем и растворятся в обществе? Exclusive.kz встретился с голландскими разработчиками проекта, сопоставил европейскую действительность с казахстанской и разобрался в сути нашумевшего закона о пробации.

CARAVAN . KZ . «Почему Казахстан не заселили 5 миллионов китайцев — автор нашумевшего прогноза Маслов» — Накануне в казахстанских СМИ прошла информация о том, что руководитель школы Востоковедения ВШЭ, профессор и доктор исторических наук Алексей МАСЛОВ сделал заявление, в котором упоминалось переселение 5 миллионов китайцев на земли Казахстана в течение нескольких лет. Но мало кто обратил внимание на то, что это заявление было сделано ещё пять лет назад и в настоящее время является неактуальным.

«К чему ведет развод родителей?» — Развод родителей – всегда удар по детям, считает президент Ассоциации психологов РК, директор центра медицинских и психологических проблем, военный врач, психолог и организатор здравоохранения Владимир СТЕБЛЯНКО. Что толкает на это? Есть ли выход из ситуации, когда страдающие при этом дети отбиваются от рук?

365 INFO . KZ . «Увольнения в госкорпорации «Правительство для граждан» — нарушения подтвердились» — Трудовая инспекция нашла нарушения в массовых увольнениях в госкорпорации. Правда, на судьбу уволенных обнаруженное несоблюдение законодательства никак не повлияет, поэтому они готовят иски в суд.

«Июнь-2017 побил рекорд инфляции» — Скачок в ценах оказался самым большим с 2010 года. По итогам первого полугодия инфляция в Казахстане составила 3,7%. Это значительно меньше, чем годом ранее, однако в целом соответствует среднему показателю за 2010-2016 годы (3,7% за первые 6 месяцев года). Рост цен в июне составил 0,4% — это максимальный показатель для этого месяца в нынешнем десятилетии. По сравнению с июнем 2016 года инфляция составила 7,5%.

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