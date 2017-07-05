13 населенных пунктов ВКО находятся под угрозой возможных селей

Усть-Каменогорск. 5 июля. КазТАГ –13 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области находятся под угрозой возможных селей, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

«В Восточно-Казахстанской области начался селеопасный период. Было проведено визуальное обследование и дана оценка селевой, паводковой и оползневой опасности. Имеющиеся на территории области 146 моренных озер формируют 23 очага зарождения селя, представляющих угрозу для 13 населенных пунктов. А это приблизительно 313 жилых домов, 5 объектов общественного назначения и 5 производственных объектов с общим количеством проживающих и работающих в них 928 человек», — рассказали в ДЧС в среду.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, визуально обследовалось состояние высокогорных мореных озер и ледников, селевых врезов и очагов по бассейнам рек хребтов Катунский, Листвягавосточная, Тарбагатай алтайский, Южный Алтай, Сарымсакты на территории Катон-Карагойского района, также были обследованы моренные и каровые озера Риддерского региона и водосборы рек: Быструха, Белая Уба, Громотуха.

«Осмотр показал, что визуально ледники выше указанных горных хребтов значительно уменьшились, наблюдается отступание и формирование молодых конечных морен. Наиболее селеопасными являются реки Сарымсакты, верховья реки Бухтарма, верховья реки Белая Берель», — отметили в ДЧС ВКО.

Селеопасный период в регионе проходит с 15 мая по 15 сентября. Селепроявления возможны лишь после обильных затяжных осадков, но прорывных явлений моренных озер за последние 30 лет зафиксировано не было. Однако спасатели все равно постоянно проводят селетренировки с местными исполнительными органами и гражданами, проживающими в селеопасных районах.

На весь селеоползнеопасный период приведены в готовность силы и средства ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО и ГУ «ВРАОСО» КЧС МВД РК» в количестве 225 человек личного состава, 42 единиц техники и 97 единиц средств связи.

«Пока при облете первичных признаков селепроявлений не отмечено. Большинство из указанных выше озер и ледников располагаются в очень труднодоступных местах. На сегодняшний день процессы селевых оползневых образований не наблюдаются. Обстановка в области стабильная», — заключили в ДЧС.