Россия предложила странам СНГ направить контингенты для мониторинга в Сирии

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Россия обратилась к странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о направлении контингента для мониторинга в Сирии, сообщает ТАСС.

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты (будут размещены в зонах безопасности в Сирии – КазТАГ), военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента из России, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией», — заявил в среду глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

При этом он подчеркнул, что они «не навязывают» это.

«Если правительство Казахстана примет решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать», — отметил А.Лаврентьев.

Кроме того, он сообщил, что Турция попросила дополнительное время для согласования зон деэскалации в Сирии.

«Решения в рамках Астаны принимается на консенсусной основе. Поэтому, когда мы обсуждаем, должны учитывать мнение всех стран-гарантов. Турция сказала, что ей нужно дополнительное время», — пояснил он.

А.Лаврентьев также заявил, что выйти на создание зон деэскалации пока не удалось, но страны-гаранты постараются достичь этой цели в самое ближайшее время.

«Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось. Тем не менее это наша цель, и мы к ней будем стремиться и постараемся достичь ее в самое ближайшее время. Без принятия решения о создании этих зон мы не можем практически утвердить тот пакет документов, который бы обеспечивал нормальное функционирование данных зон деэскалации», — сказал он.

По его информации, 7 документов по Сирии находятся в проработке.

«Удалось окончательно принять положение о совместной рабочей группе. Теперь она наделена всеми полномочиями по решению текущих вопросов. В ходе двусторонних и трехсторонних контактов в Астане обсуждалось большое количество документов, которые планируются к принятию. Они касаются как создания зон деэскалации, так и создания различных механизмов, которые бы обеспечивали функционирование данных зон, — отметил дипломат. В общей сложности у нас в проработке находится 7 документов», — отметил А.Лаврентьев.

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации в Сирии подписан странами-гарантами переговорного процесса в Астане 4 мая.

Ранее в Астане состоялись четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию, — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая 2017 года.

Следующий раунд переговоров намечен на конец августа.