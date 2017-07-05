Страны-гаранты удовлетворены результатами пятого раунда переговоров в Астане по Сирии

Астана. 5 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер . Страны-гаранты перемирия в Сирии – Россия, Иран и Турция – в совместном заявлении по итогам пятого раунда переговоров в Астане отметили, что удовлетворены результатами процесса, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Выражаем свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации (главная тема обсуждения в рамках пятого раунда переговоров – КазТАГ) и поручили совместной рабочей группе (по деэскалации – КазТАГ) доработать все операционные и технические условия всех зон деэскалации», — озвучил совместное заявление К.Абдрахманов на пленарном заседании пятого астанинского раунда переговоров по сирийскому мирному урегулированию в среду.

В документе также отмечается, что страны-гаранты приняли решение о проведении следующей встречи совместной рабочей группы 1-2 августа в Иране.

«Страны-гаранты подчеркивают необходимость для всех сторон Сирии принять меры по построению доверия для того, чтобы обеспечить жизнеспособность политического процесса и продолжительного режима прекращения огня. Подчеркивают необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа к зонам, пострадавшим от конфликта и напоминают это в связи о соответствующих положениях меморандума», — говорится в совместном заявлении.

Страны-гаранты также приветствовали проведение следующего раунда Женевских переговоров 10 июля.

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации в Сирии подписан странами-гарантами переговорного процесса в Астане 4 мая.

Ранее в Астане состоялись четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию, — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая 2017 года.

Следующий раунд переговоров намечен на конец августа.