17 тыс. казахстанцев пополнили ряды военнослужащих по итогам весеннего призыва

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Астана. 5 июля. КазТАГ – В Казахстане завершен весенний призыв на срочную воинскую службу, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.
«В период призывной весенней кампании текущего года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК призвано около 17 тысяч военнослужащих 1999-1990 годов рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства в среду.
Указывается, что комплектование воинских частей осуществлялось по экстерриториальному принципу, с учетом пропорционального распределения наряда на призыв, при этом в приоритетном порядке в первую очередь призыв осуществлялся в воинские части службы государственной охраны РК и пограничной службы КНБ РК.
«Призыв граждан на срочную воинскую службу и их предназначение в воинские команды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК осуществлен из числа призывников годных по состоянию здоровья к воинской службе, с учетом их физических и морально-деловых качеств, а также полученными ими специальностей до призыва», — добавили в минобороны.
Ранее сообщалось, что на воинскую службу весной планируется призвать 16 тыс. казахстанцев.
Призыв граждан был проведен в соответствии с указом президента Казахстана от 16 марта 2017 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2017 года».
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