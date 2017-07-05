Египет продлил режим чрезвычайного положения

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Египетский парламент (палата представителей) утвердил решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране сроком на 3 месяца, сообщает ТАСС.

«Официально режим ЧП продлевается со вторника, 4 июля нынешнего года», — заявил спикер палаты Али Абдель Аль.

22 июня правительство Египта одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране на 3 месяца, утвердив соответствующий указ президента республики.

Чрезвычайное положение с возможностью продления было введено в апреле после терактов в христианских храмах, унесших жизни около 50 человек. Уже в условиях действующего режима ЧП, в мае, экстремисты расстреляли автобус с коптами, ехавшими на экскурсию в монастырь в провинции Эль-Минья.