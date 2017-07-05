В Астане снова отключат питьевую воду

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Астана. 5 июля. КазТАГ – В Астане снова ожидается плановое отключение питьевой воды, сообщается на сайте столичного акимата.

«В связи с проведением плановых работ по переврезке на водопроводе по адресу ул.Торайгырова, 1, будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 20.00 5 июля», — говорится в сообщении.

Так, отключены от водоснабжения будут потребители жилых объектов по ул.Торайгырова, 1, 3, 3/1, по ул. Сейфуллина, 33, 35. Также от воды будут отключены бизнес-центр «Нур тау» по пр. Республики, 34а и АЗС «КазМунайГаз» по пр. Республики, 34/1.

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