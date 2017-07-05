Казахстан вместе с Россией стал большой транзитной страной – Назарбаев

Новости 63 0

Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Казахстан вместе с Россией стал большой транзитной страной, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,

«Уже контейнеры от Тихого океана через Казахстан и Россию идут в Европу за 14-15 суток. Вы ведь знаете, через море этот транспорт идет 30-40 суток. Мы стали очень большой транзитной страной вместе с Россией. По всем вопросам тесно работаем с РФ, в большом взаимопонимании как соседи, союзники. Работаем совместно», — сказал Н.Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24», показанному в эфире в среду.

Глава государства также рассказал, что в рамках третьей модернизации Казахстана будут построены новые дороги.

«В ближайшие 8-10 лет мы построим 7 тыс. км автомобильных дорог, новые аэропорты все отремонтируем и приведем в порядок», — подчеркнул он.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Казахстан ратифицировал соглашение с Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска
  2. Назарбаев рассказал в интервью российскому телеканалу о миротворческой миссии Казахстана
  3. Казахстан готов помочь в урегулировании конфликта в Украине, заявил Назарбаев
  4. Греция станет первой страной из ЕС, подписавшей декларацию о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией
  5. Казахстан продолжит укрепление стратегического партнерства с США – Назарбаев

Новости партнеров

Загрузка...