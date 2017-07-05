Казахстан вместе с Россией стал большой транзитной страной – Назарбаев

Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Казахстан вместе с Россией стал большой транзитной страной, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,

«Уже контейнеры от Тихого океана через Казахстан и Россию идут в Европу за 14-15 суток. Вы ведь знаете, через море этот транспорт идет 30-40 суток. Мы стали очень большой транзитной страной вместе с Россией. По всем вопросам тесно работаем с РФ, в большом взаимопонимании как соседи, союзники. Работаем совместно», — сказал Н.Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24», показанному в эфире в среду.

Глава государства также рассказал, что в рамках третьей модернизации Казахстана будут построены новые дороги.

«В ближайшие 8-10 лет мы построим 7 тыс. км автомобильных дорог, новые аэропорты все отремонтируем и приведем в порядок», — подчеркнул он.