Назарбаев лично следит за посадкой деревьев вокруг Астаны

Новости 59 0

Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично следит за посадкой деревьев вокруг Астаны, сообщает корреспондент агентства. 

«Каждый год 5 тысяч гектаров начали сажать, каждый год объезжаю, как сегодня, и смотрю, как эти 5 тысяч гектаров были посажены. Сегодня констатируем, что 78 тысяч гектаров леса посажены. Задача – 100 тысяч. Дальше уже – облагородить тот лес, который мы посадили. Посадить кедры, сосны, березы. Таким образом, получается сплошной лес», — сказал Н.Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24», показанному в эфире среду.

«Если мы Боровской лес подтянем сюда, весь (Акмолинский – КазТАГ) регион будет лесистый», — считает он.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Лес вокруг Астаны будет памятником нашему поколению – Назарбаев
  2. Назарбаев дал старт празднованию 19-летия Астаны
  3. Обустроить пляжи и зоны отдыха на водохранилище Кенбидайык близ Астаны распорядился Назарбаев
  4. Назарбаев поручил акиму Астаны привести в порядок систему выдачи жилья по госпрограмме
  5. Курс продажи доллара в обменниках Алматы и Астаны вырос до февральской отметки — Т320 за $1

Новости партнеров

Загрузка...