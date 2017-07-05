Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично следит за посадкой деревьев вокруг Астаны, сообщает корреспондент агентства.

«Каждый год 5 тысяч гектаров начали сажать, каждый год объезжаю, как сегодня, и смотрю, как эти 5 тысяч гектаров были посажены. Сегодня констатируем, что 78 тысяч гектаров леса посажены. Задача – 100 тысяч. Дальше уже – облагородить тот лес, который мы посадили. Посадить кедры, сосны, березы. Таким образом, получается сплошной лес», — сказал Н.Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24», показанному в эфире среду.

«Если мы Боровской лес подтянем сюда, весь (Акмолинский – КазТАГ) регион будет лесистый», — считает он.