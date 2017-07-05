Назарбаев заявил, что у Казахстана нет амбиций стать великой державой

Астана. 5 июля. КазТАГ – У Казахстана нет больших амбиций и стремления стать великой державой, заявил глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Мы небольшая страна с населением теперь уже 18 миллионов человек. Кстати, в 1994 году уменьшились мы до 14 миллионов. Но с огромной территорией – 9-ой территорией в мире. Поэтому какими-то большими амбициями, стремлением быть великой державой у нас нет, но мы относимся одинаково хорошо ко всем государствам-соседям», — сказал Н.Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24», показанному в эфире среду.

При этом глава государства напомнил, что в Казахстане проживают представители более 100 этносов.

«Всем им созданы одинаковые условия жизни, законы. Поэтому, когда это надо, к нам обращаются», — отметил он.

В то же время президент в очередной раз выразил сожаления по поводу событий, происходящих в Украине.

«То, что в Украине происходит, действительно, с первых дней сильного конфликта я подключился. Острый конфликт между Россией и Украиной – меня это очень беспокоит. Я – человек воспитанный в казахско-русской культуре. Я всем это говорю. И Украину хорошо знаю, мне кажется, я душу украинцев знаю. Я там учился, у меня много друзей до сих пор. Считаю, что это добрый, очень красивый народ, который много пострадал за свою историю и хочет жить в мире. И Россия также», — пояснил Н. Назарбаев.

Глава государства напомнил об общей истории этих двух стран.

«Это же, сколько мы знаем, почти один народ, братские страны, общие культуры, общие беды, воевали вместе, страдали вместе, голодали вместе. И вдруг разразился такой скандал. Поэтому я предложил свои услуги, приехал в Киеве, после Киева был в Берлине. Потом французский президент приехал сюда, и я попросил Владимира Владимировича (Путина, президента России – КазТАГ) встретиться. Потом я приехал в Москву, такой челнок сделал. В результате этого получилась встреча в Минске», — напомнил президент.

Он уточнил, что провести встречу планировали в Астане, но потом переговоры перенесли в Минск.

«Встреча должна была состояться в Астане, все это согласовали, но поскольку в Европе шли какие-то процессы, и Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель – КазТАГ) мне звонит и говорит: «Нормально воспримешь, если мы поблизости в Минске (встречу организуем – КазТАГ)?». Я говорю: «Какие возражения, суть важна, а не где это». Я туда приехал, и впервые тогда состоялась личная беседа президента России и президента (Украины – КазТАГ) Порошенко. Потом организовывал телефонные разговоры между ними», — указал глава государства.

«Мне казалось, если сеть за стол переговоров, можно эти вопросы решить. Истоки, откуда, почему это получилось, я хорошо знаю. Но все равно любая война заканчивается миром», — добавил Н.Назарбаев.