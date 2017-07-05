В Алматы запустят 7 новых автобусных маршрутов

Алматы. 5 июля. КазТАГ – В Алматы в июле и августе запустят 7 новых автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба городского акимата.

«С 10 июля ТОО «Алматыэлектротранс» будет осуществлять транспортное обслуживание по маршрутам: № 26 (мкр.Таужолы – поликлиника №7 в мкр.Калкаман), № 40 (рабочий поселок – ул.Макатаева), № 125 (мкр.Кокжиек – торговый дом «Армада»). С 17 июля по маршрутам №14 (мкр.Карагайлы – рынок «Барыс-3») и № 15 (Совхоз Алатау – рынок «Алтын Орда»)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что для этих целей за счет местного бюджета приобретены 45 дизельных автобусов экологического стандарта «Евро-4». Также коммунальному предприятию были переданы 15 автобусов марки ЛиАЗ, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-5» и оборудованы кондиционерами и специальными подъемниками для инвалидов-колясочников.

«После прохождения всех процедур по оформлению документов с 1 августа текущего года они выйдут по маршрутам №28 (мкр.Орбита 2,4 – ГЭС2) и №68 (пр.аль-Фараби – дачи Ремизовка)», — отмечается в сообщении.

Между тем в целях обновления подвижного состава на городских маршрутах акиматом выделено Т11,5 млрд для приобретения до конца года 300 новых современных автобусов.