Полицейские СКО пресекли канал незаконной миграции в Россию

Петропавловск. 5 июля. КазТАГ – Канал незаконной миграции в Россию пресечен сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УБОП в ходе совместных мероприятий с миграционной и пограничной службами задержаны жители области, подозреваемые в установлении канала незаконной миграции», — рассказали в пресс-службе в среду.

Как сообщается, оперативникам УБОП поступила информация о том, что в области действует группа лиц, занимающаяся переправкой мигрантов в Российскую Федерацию. При проверке данной информации был установлен устойчивый канал незаконной миграции. При попытке отправить 6 граждан Узбекистана, имеющих запрет на въезд в РФ, подозреваемые были задержаны.

Между тем в пресс-службе сообщили, что в ходе проведения оперативных мероприятий по факту незаконной миграции полицейским стало известно о другом преступлении – о разбойном нападении на граждан Узбекистана. Как рассказал начальник УБОП ДВД СКО Алихан Байкадамов, нападение было совершено на иностранцев, пытавшихся незаконно перебраться в Россию.

«Благодаря работе оперативников все подозреваемые задержаны на месте преступления – на съемной квартире, где проживали мигранты. Установлена причастность одного из задержанных к организации незаконной миграции», — уточнил А.Байкадамов.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям «Организация незаконной миграции», «Создание и руководство организованной группой» и «Разбой», заключили в ДВД.