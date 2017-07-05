Не полетаем – так помечтаем

Чего стоят прогнозы министра, что цены на авиабилеты в Казахстане в 2018 году снизятся?

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек увлечен мифотворчеством. На днях он рассказал нам очередную сказку про то, что цены на авиабилеты в Казахстане могут подешеветь со следующего года.

Дескать, к концу 2017-го будет завершена реконструкция отечественных НПЗ, и уже в 2018 году произойдет чудо – весь объем необходимого авиакеросина будет производиться в Казахстане.

Сейчас спрос аэропортов и авиакомпаний на топливо составляет 800 тыс. тонн авиакеросина, а три завода общими усилиями обеспечивают лишь 37,5% потребности. Остальной объем закупается в России, где цены, конечно, выше, чем у нас.

«В ценообразовании авиабилетов 30-35% приходится на авиакеросин. Если снижается стоимость керосина, то это повлияет и на стоимость авиабилетов. А когда уже будем полностью свой отечественный авиакеросин использовать, то его составляющая в ценообразовании билетов будет примерно 20-25%», — рассчитывает министр и прогнозирует понижение цен.

Давайте запомним эти слова и прогнозы, и в 2018 году посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Сегодня же в то, что Казахстан вот-вот начнет стопроцентно обеспечивать себя авиакеросином и что это как-то отразится на ценах, верится с трудом. Конечно, при определенных условиях это светлое завтра может наступить.

Например, в том случае, если существенно снизится спрос на авиатопливо. Авиакомпаний, совершающих полеты в Казахстан, после завершения EXPO-2017, станет меньше. Ведь, как известно, политика «Открытое небо» объявлена лишь на период проведения выставки – авиакомпаниям других стран «разрешено» летать в Астану, но не многие решили использовать эту возможность.

Раньше из Казахстана ушли British Airways, Austrian Airlines и Czech Airlines. Теперь вот голландская KLM официально заявила о прекращении полетов в зимнее время. Неизвестно, как долго продержится на нашем рынке немецкая Lufthansa.

В общем, скорее мы опустим спрос на авиатопливо до технических возможностей наших НПЗ, чем поднимем производство. И будет баланс.

Но то, что при достижении этого баланса потребители получат пряник в виде снижения цен на авиабилеты, это скорее из области фантастики, чем из реала.

В конце прошлого года, если помните, Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции провел расследование в отношении национального перевозчика Air Astana. Потребители были недовольны ценами на услуги этой авиакомпании, и это, собственно, стало поводом для изучения тарифной политики. И чем это завершилось расследование? Полумерами. Авиакомпании было рекомендовано «оптимизировать цены на услуги внутренних авиаперевозок путем снижения верхнего предела цен и провести среди потребителей разъяснительную работу по механизму ценообразования на предоставляемые услуги. Данные рекомендации означают, что в последующем ценовая политика будет более прозрачной, и клиенты компании будут знать и понимать, как формируется тариф на авиабилет, а нагрузка при ценообразовании будет равномерной, что приведет к снижению стоимости основной части билетов». На этом, как говорится, конфликт был исчерпан.

Можно погуглить – подобные прогнозы о возможном понижении стоимости авиабилетов, которые сделал г-н Касымбек, звучали и два-три года назад. И теперь эту расхожее обещание можно продолжить: «цены на авиабилеты в Казахстане могут подешеветь», а могут и не подешеветь.

И второй вариант более правдоподобен. Рынок топлива всегда нестабилен. В Казахстане еще долго будет наблюдаться повышательный ценовой тренд на все виды топлива, в том числе и на авиакеросин, вне зависимости от конъюнктуры мировых цен на нефть. Потому что главный для нас бенчмарк – российский рынок, где цены существенно выше.

Но именно на казахстанском рынке авиатоплива не стоит ожидать понижения цен, даже если НПЗ вдруг возьмут и начнут производить нужные объемы топлива.

Дело в том, что в 2014 году АО «КазМунайГаз» создал специальную «дочку», отвечающую за обеспечение авиакеросином воздушных перевозок в Казахстане. В короткие сроки «КМГ-Аэро» агрессивно вошло на рынок (а как же, если все три нефте-перерабатывающих завода входят в группу материнской компании!), сделав своими контрагентами авиакомпании SCAT, Air Astana, Жетысу, Беркут, Bek Air, Kaz Air jet и аэропорты Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Тараз, Костанай, Павлодар, Уральск, Кокшетау.

Заинтересовано ли это ТОО в снижении цен? Вряд ли. Потому что все квазигосударственные компании четко ориентированы не на развитие рынков, здоровую конкуренцию, а на собственный коммерческий успех.

Справка ЗОНАКЗ

Атырауский НПЗ установил собственный рекорд в 2010 году, выпустив 66 тыс. тонн авиакеросина. В 2015 году, вместо того, чтобы наращивать производство, он сократил его в три раза – аэропорты и авиакомпании здесь смогли закупить всего 21 тыс. тонн.

Павлодарский нефтехимический завод выпускает авиакеросина и того меньше – в 2015 году это были кошкины слезы – всего 11 тыс. тонн. И это при том, что в 2010 году он выпустил 190 тыс. тонн – это его собственная высота.

Шымкентский НПЗ в плане выпуска авиакеросина более успешен – последние несколько лет он, конечно, не наращивает объемы, но и не уменьшает катастрофически. В 2015 году он выработал 254 тыс. тонн авиатоплива.

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