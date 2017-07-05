Алматы. 5 июля. КазТАГ – В Талдыкоргане более 160-ти очередников получили жилье в доме, построенном по госпрограмме «Нурлы жол», сообщила пресс-служба акимата Алматинской области.

«В этом новом районе с каждым днем растет количество жилых домов. И сегодня у нас еще одно большое новоселье. Кроме того, начато строительство школы на 1700 мест. Скоро начнем строить плавательный бассейн, легкоатлетический манеж. От всей души поздравляю всех вас с новосельем», — сказал аким Алматинской области Амандык Баталов на церемонии вручения ключей очередникам во вторник.

Как уточняется, дом на 168 квартир построен в 6-м микрорайоне города. Среди получателей коммунального жилья 15 человек с ограниченными возможностями, 33 сироты и другие очередники – всего 12 категорий.