Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на конец августа

Астана. 5 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер . Следующий раунд переговоров в Астане по мирному урегулированию в Сирии запланирован на последнюю неделю августа, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Принято решение провести следующую встречу высокого уровня по Сирии на последней неделе августа», — сказал К. Абдрахманов на пленарном заседании пятого астанинского раунда переговоров по сирийскому мирному урегулированию в среду.

Он также отметил, что принято решение о проведении встречи совместной рабочей группы по созданию сирийских зон деэскалации 1-2 августа в Иране.

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации в Сирии подписан странами-гарантами переговорного процесса в Астане 4 мая.

Ранее в Астане состоялись четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию: 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая 2017 года.