Назарбаев прогулялся по столичному Арбату

Астана. 5 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрел достопримечательности Астаны, сообщила пресс-служба главы государства.

«Во время рабочего выезда глава государства посетил отреставрированный монумент «Байтерек», являющийся символом столицы. В ходе капитального ремонта преобразилось внутреннее оформление сооружения. В частности, установлены новые энергосберегающие стеклопакеты купола и ствола монумента, позволяющие уменьшить затраты и потери тепла. Холл монумента украсил огромный LED-экран», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Также президент Казахстана ознакомился с экспозициями, представленными на ежегодном международном культурном фестивале Astana Art Fest, проходящем под открытым небом на бульваре Нуржол.

«Свои творения на фестивале продемонстрируют свыше 60 авторов из Казахстана, России, Франции, Украины, Испании, США, Германии, Армении, Японии, Узбекистана», — отметили в пресс-службе президента.

Кроме того, Н.Назарбаев совершил прогулку по пешеходной зоне «Арбат», расположенной рядом с памятником хану Кенесары. На «Арбате» главе государства были представлены эксклюзивные работы казахстанских ремесленников из кожи, войлока, глины и дерева, прозвучали мелодии уличных музыкантов. Здесь же главу государства ознакомили с планом дальнейшего развития инфраструктуры столичного района «Сарыарка».

«Глава государства побеседовал с жителями и гостями столицы, а также поздравил всех с наступающим Днем столицы, пожелав здоровья и благополучия. В завершение президенту Казахстана было продемонстрировано светозвуковое лазерное шоу на набережной реки Есиль», — заключили в пресс-службе.