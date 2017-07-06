Атамбаев поздравил Назарбаева с днем рождения

Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщается на сайте кыргызского лидера.

«Успехи братского Казахстана, будь то социально-экономические достижения, реализация проектов мирового уровня и укрепление авторитета страны на международной арене, все они являются наглядным результатом проводимой Вами дальновидной политики. Ваш богатый профессиональный и жизненный путь является прочной основой Вашей успешной многогранной и плодотворной государственной деятельности, пользующейся неизменной поддержкой народа Казахстана», — говоритсяв поздравлении А.Атамбаева.

Он выразил уверенность, что «кыргызско-казахстанские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, основанные на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться во благо народов двух стран».

А.Атамбаев пожелал Н.Назарбаеву доброго здоровья, успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.