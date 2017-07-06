США отказались прекратить учения у берегов КНДР вопреки призыву России

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Несмотря на призыв России и Китая, США не намерены отказываться от учений у берегов Корейского полуострова, сообщают российские СМИ.

«Нет, мы не собираемся», — сказал заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В свою очередь Китай заявил, что США должны немедленно прекратить развертывание системы THAAD. По словам постоянного представителя Китая при ООН Лю Цзеи, силовые меры «не должны быть вариантом» реагирования на ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове.

«Развертывание противоракетной системы THAAD в Северо-Восточной Азии серьезно подрывает стратегические интересы в сфере безопасности стран региона, включая Китай», — сказал дипломат на заседании совета безопасности ООН.

Он добавил, что эти действия США и союзников не способствуют денуклеаризации Корейского полуострова.

«Китай призывает заинтересованные стороны приостановить и отменить это развертывание немедленно», — подчеркнул Л.Цзеи.

Напомним, с предложением о прекращении военных учений США и их союзников у берегов Корейского полуострова 4 июля выступили Россия и Китай. В ответ, согласно совместному заявлению двух стран, КНДР могла бы ввести мораторий на ​испытания ракет и ядерных взрывных устройств.

В июне 2016 года правительство Южной Кореи приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения подразделения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов, помимо Китая, выступила Россия.

5 июля, в ответ на состоявшиеся в ночь на 4 июля очередные ракетные испытания КНДР, США и Южная Корея провели военные учения. В их ходе военные двух стран провели запуски южнокорейских баллистических ракет малой дальности Hyunmoo II. В Пентагоне заявили, что учения направлены на то, чтобы противостоять «дестабилизирующим и незаконными действиям Северной Кореи».

Между тем сообщатся, что Германия и Франция призвали усилить санкции против КНДР. Президент Южной Кореи инициативу усиления ограничительных мер поддержал и выразил надежду на то, что конфликт с Пхеньяном в итоге получится урегулировать мирным путем.

Вместе с тем СМИ сообщают, что Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение совета безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР.

«В ближайшие дни мы представим совету безопасности резолюцию, которая позволит международному сообществу дать пропорциональный ответ на новую эскалацию со стороны КНДР», — сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ.

По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты» КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении высокопоставленных официальных лиц.

Как сообщила Н.Хейли, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в отношении КНДР в случае необходимости, но предпочитают задействовать свои возможности в сфере торговли для воздействия на Пхеньян.

Напомним, КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».