Путин отметил огромный вклад Назарбаева в укрепление отношений и стратегического партнерства между РК и РФ

Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его вклад в социально-экономическое развитие страны и укрепление позиций Казахстана на мировой арене, сообщила пресс-служба главы государства.

«Невозможно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечение безопасности на евразийском пространстве», — говорится в поздравительном письме, опубликованом на сайте Акорды в четверг.

«Высоко ценю взаимопонимание и доверие, установившиеся между нами. Мы плодотворно работаем вместе по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — подчеркнул В.Путин.

Он пожелал Н.Назарбаеву доброго здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо народа Казахстана.

Также главу государства поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В поздравительном письме он подчеркнул, что достижения независимого Казахстана неразрывно связаны с деятельностью Н.Назарбаева.

«Вам удалось добиться значительных успехов в выполнении сложных задач социально-экономического развития страны и укреплении ее международного авторитета. Сегодня Казахстан успешно преодолевает вызовы современности, генерирует передовые инициативы, уверенно смотрит в будущее», — отмечается в телеграмме.

А.Лукашенко выразил уверенность в дальнейшем расширении белорусско-казахстанских связей во всех областях и пожелал Н.Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и благополучия.