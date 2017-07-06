Катар озвучил свои требования в ответ на ультиматум арабских стран

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Катар предложил арабским странам понизить уровень дипломатических отношений с Ираном и закрыть базирующийся в ОАЭ телеканал Al Arabiya. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в ответе Дохи на ультиматум Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Отдельные пункты этого документа в среду опубликовали некоторые СМИ Катара.

«По данным катарской прессы, в ответе Дохи говорится, что Катар – не единственная арабская страна, поддерживающая отношения с Ираном, и арабские страны, со своей стороны, также должны последовать одному из требований и снизить уровень дипломатического представительства в Тегеране», — сообщает агентство.

Кроме того, Доха исключила возможность закрытия турецкой военной базы, мотивировав это тем, что Устав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), членом которого является Катар, не запрещает подобного рода сотрудничество с другими странами.

На требование закрыть телеканал Al Jazeera катарские власти предложили четырем арабским странам ответить симметрично и прекратить вещание других арабских телеканалов, таких, например, как Al Arabiya и Al Hadath, штаб-квартиры которых находятся в ОАЭ.

Между тем СМИ сообщили, что по итогам совещания глав МИД Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта было принято решение о сохранении санкций в отношении Дохи.

«Консультации министров в здании МИД АРЕ длились более трех часов, по результатам четыре страны приняли коммюнике в ответ на отказ Катара выполнить ранее предъявленный список требований по выходу из кризиса. (…) Министры выразили сожаление, что на свои требования получили от Дохи отрицательный ответ. В совместном заявлении «четверка» призвала Катар «отказаться от поддержки, в том числе финансовой, экстремистских группировок и прекратить вмешательство во внутренние дела соседних арабских государств», — говорится в сообщении ТАСС.

Глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр не исключил новые санкции, отметив, что решение о них будет приниматься после консультаций и в подходящее для этого время.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек. Во вторник ночью четыре арабских государства получили официальный ответ Дохи.