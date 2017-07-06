Казахстанцы отмечают День столицы

Астана. 6 июля. КазТАГ – Казахстанцы отмечают государственный праздник — День столицы.

В Астане в этот день на разных площадках проходят концерты, выставки, фестивали и другие культурно-массовые мероприятия.

Так, у торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» развернется историко-этнографический, культурно-развлекательный комплекс «Город кочевников», где будут представлены быт, культура, обычаи и традиции наших предков.

Кроме того, в рамках мирового турне Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и лучшие фигуристы мира – Ирина Слуцкая, Никита Михайлов, Анастасия Мартюшева, Нодар Маисурадзе, а также известный канадский фигурист Эмануэль Сандю представят в ледовом дворце «Барыс Арена» ледовое шоу-сказку «Щелкунчик».

На летней площадке Дворца «Жастар» в этот день состоится финал чемпионата по караоке на Кубок акима Астаны. В финале выступят 15 сильнейших участников. Лучший вокалист получит Кубок акима и денежный приз.

В рамках V фестиваля оркестров народных инструментов «Серпер» на сцене, установленной возле акимата города (на Городской площади) выступят 200 музыкантов из 6 оркестров Казахстана и России, которые вместе исполнят лучшие кюи от «Серпер» до «Сарыарки». Кроме того, состоится парад-концерт с участием Государственной академической филармонии акимата Астаны, образцово-показательного оркестра Национальной гвардии РК, духового оркестра СГО, духового оркестра Военного училища минобороны Монголии, духового оркестра при мэрии Бишкека, духового оркестра Оренбурга и др. Шествие пройдет по пр. Республики от Военно-исторического музея до Дворца «Жастар».

Также на площади у монумента «Байтерек» пройдет концерт Международного фестиваля юных талантов «Шаттык». Свое творчество жителям и гостям города продемонстрируют юные артисты и коллективы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Литвы, Латвии, Беларуси, Грузии, Армении, Болгарии, Португалии, Чехии, Италии, Китая и Турции.

Кроме того, в торгово-развлекательных центрах столицы пройдут фотовыставки, посвященные Астане, выставка-ярмарка, семейный фестиваль, где запланировано анимационное шоу для детей, кулинарный мастер-класс по приготовлению домашнего лимонада, выступление духового оркестра.

Праздничный день завершится фейерверком, который будет запущен из трех точек города: с площади у ТРЦ «Хан-Шатыр», с набережной реки Есиль и с территории сквера на пересечении улиц Пушкина и Абылайхана. Запуск салютов начнется одновременно в 23.00.

Напомним, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.