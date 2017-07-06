Назарбаев и Путин обсудили по телефону международную повестку дня и график предстоящих встреч

Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки дня. Отдельное внимание было уделено итогам очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 4-5 июля в Астане», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также лидеры Казахстана и России рассмотрели график предстоящих встреч.