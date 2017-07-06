Порошенко пригласил Назарбаева с государственным визитом в Украину

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Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения и назвал его деятельность на посту примером неустанного служения государству, сообщила пресс-служба президента РК.

«Уверен, что дружественные отношения между Украиной и Казахстаном будут способствовать реализации двусторонних договоренностей на благо наших народов. Пользуясь случаем, хочу подтвердить приглашение Вам посетить Украину с государственным визитом, который придаст новый импульс развитию взаимовыгодного партнерства и послужит укреплению взаимопонимания между обеими странами», — говорится в письме, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

П.Порошенко пожелал Н.Назарбаеву здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

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